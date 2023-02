Il Progetto Montagna Giovani ha organizzato un coinvolgente Workshops day per il 25 febbraio, sabato, nei locali della J-Room, al Teatro Bismantova, per illustrare le tante attività che vengono proposte per i ragazzi e le ragazze dell’Appennino. Dalle ore 14.30 per tutto il pomeriggio ci saranno sessioni di giochi di ruolo, D&D e altri giochi da tavolo, con il Master Manuel Orlandi.

Dalle 14.30 per tutto il pomeriggio, ci sarà anche un Vocal Lab, con prove aperte di canto corale insieme a Chiara Baroni.

Alle 16 un altro laboratorio riguarderà le arti marziali, con introduzione al movimento sportivo di queste discipline, insieme a Nico Ugoletti, maestro e cintura nera.

Alle 17.30 si concluderà con l’aperitivo e un’esposizione – laboratorio di street art. Tutti gli appuntamenti sono completamente gratuiti e aperti a tutti.

PMG – Progetto Montagna Giovani è un progetto finanziato dalla Regione-Emilia Romagna e dall’Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano che lavora per e con i giovani della montagna, agendo su vari aspetti del loro mondo e mettendoli al centro della sua visione educativa.

PMG mira a migliorare la relazione tra i giovani e la comunità, fornendo ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti per essere protagonisti attivi e partecipi. Promuove un contesto territoriale inclusivo e stili di vita sani, incrementando la consapevolezza connessa all’uso di sostanze psicoattive e delle nuove tecnologie.

La gestione delle attività è affidata alla Cooperativa Sociale ONLUS Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia con uno staff di educatori professionali in rete con diverse realtà del territorio

Per informazioni: Instagram @pmg_pmontagnagiovani, pmontagnagiovani@gmail.com, tel. 327 1184484.