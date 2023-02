Venerdì 24 febbraio le realtà scolastiche delle frazioni di Limidi e Sozzigalli partecipano alla Notte dei Racconti, l’iniziativa ideata a Reggio Emilia per riscoprire il valore e la magia della narrazione, a partire dalle suggestioni dell’opera di Italo Calvino, a 100 anni dalla sua nascita. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Le fiabe sono vere”.

A Limidi, dalle 18.30 alle 20.30, il nido d’infanzia “Il grillo parlante”, la scuola d’infanzia “O. Cavazzuti” e la scuola primaria “C. Menotti” propongono un viaggio itinerante accompagnato da letture, musica, narrazioni. Tutti insieme: adulti e bambini. Il punto d’incontro è presso il parcheggio del Polo scolastico di via Papotti. Al suono della classica campanella si darà inizio alla ‘notte magica’; all’ingresso i partecipanti troveranno alcune mappe con l’indicazione del percorso. L’invito è a portare con sé una piccola torcia, perché potrebbe tornare utile.

A Sozzigalli, presso la scuola primaria “C. Battisti”, l’appuntamento è alle 20.30 per un’oretta di narrazioni, tutte attinte dalle fiabe italiane di Calvino: “Il vitellino dalle corna d’oro”, “Il pappagallo e la spada” e “L’ultima scoperta”. In questo caso l’invito è a indossare il pigiama, portare un cuscino, una copertina e una tazza per gustare una camomilla con biscotti e lasciarsi andare all’ascolto e all’immaginazione.