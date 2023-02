Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

Per lavori di competenza CAV – Concessioni Autostradali Venete – nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, con orario 21:00-6:00, sempre sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13, alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est, per proseguire poi in direzione di Venezia.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona/Pescara;

-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro;

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Imola, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro.

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D14 Diramazione per Ravenna è stata annullata la chiusura, prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 24, alle 6:00 di sabato 25 febbraio, del tratto compreso tra gli svincoli “Quadrifoglio” di allacciamento con la SS16 adriatica (km 29+800) e Fornace Zarattini (km 26+500), verso la A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno regolarmente aperti i rami di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Rimini e Ferrara, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14.