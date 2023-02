Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti ricordano i bei vecchi tempi andati, quelli del vecchio zio George. Il grande George “Howling” Wolf era un artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: bambina, vecchietta… Ricordando i bei tempi cantano le loro canzoni preferite: la canzone della frittella, la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore triste. Chissà se ancora una volta passerà di qui la bambina dalla rossa mantellina? Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi frutti? Chissà come placare questa fame da lupi?

Piccolo Teatro in Piazza – domenica 26 febbraio 2023 – ore 16.30

Biglietto unico 5 euro – Prenotazione al 3286019875