Lecce 0 – Sassuolo 1

Lecce da subito aggressivo e pericoloso che al primo minuto con Ceesay che impegna Consigli ma la partenza della sua azione viene valutata in fuorigioco.

Su una gran bella ripartenza neroverde al 18’ Bajrami si mangia il gol del vantaggio anche se la copertura dello specchio di Falcone merita una menzione.

Due minuti dopo altra grande occasione per il Sassuolo sfumata per un colpo al volo in area non perfetto di Domenico Berardi.

Per un fallo sempre di Berardi su Banda il talento calabrese rientrato oggi si procura un cartellino giallo che lo porterà a saltare l’impegno casalingo contro la Cremonese di lunedì prossimo.

Al 29’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo procurato da Berardi non riesce a dovere la conclusione di testa di Tressoldi dall’area piccola con la palla che finisce di poco oltre il palo destro difeso da Falcone.

La prima parte di gara si è chiusa con due minuti di recupero oltre il 45’ con un saldo occasioni in vantaggio per i ragazzi di Dionisi e il rammarico di almeno due occasioni da gol nitide.

Dionisi al 60’ opta per un triplo cambio mandando in campo Pinamonti al posto di Defrel, Lopez per Obiang e Thorstved per Frattesi.

Proprio il neo entranto Thorstved su calcio d’angolo porta in vantaggio di testa il Sassuolo al 65’.

Al minuto 82 Strefezza si divora l’occasione di pareggiare mandando fuori una conclusione dall’interno dall’area.

L’arbitro Baroni ha concesso cinque minuti di recupero che non sono bastati ai padroni di casa per provare a riprendere la partita per un Sassuolo non solo capace di trovare il vantaggio ma anche di difenderlo co alcune prestazioni da segnalare come quella di Tressoldi.

Il Sassuolo aggancia il Lecce in classifica a quota 27 punti e si porta al settimo posto dopo una partita non certo spettacolare ma fondamentale per la continuazione della serie positiva.

Claudio Corrado