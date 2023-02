Si è chiusa sotto la luce dei riflettori del Bahrain International Circuit la tre giorni di test pre-stagionali. L’ultima giornata di prove ha visto Charles Leclerc e Carlos Sainz percorrere 143 tornate pari a 774 km, che hanno portato il totale del test a 417 giri (2.257 km). La SF-23 si presenta dunque ai nastri di partenza con l’equivalente di oltre sette GP disputati.

Mattino. A scendere in pista poco dopo le ore 10 locali (8 CET) questa mattina è stato Charles che per gran parte della sessione ha girato con mescola C3 continuando il lavoro di messa a punto della monoposto. Nella fase iniziale ha effettuato alcuni passaggi con gomme più dure (C2), provando anche una simulazione di qualifica con mescola C4, con la quale ha ottenuto il suo miglior tempo in 1’31”024. Nel complesso per lui 67 giri pari a 363 km che portano a 199 il totale della tre-giorni (1.077 km).

Pomeriggio. Nell’ora di pausa prima dell’inizio della sessione pomeridiana i meccanici hanno adattato la SF-23 alle misure di Carlos che ha lavorato simulando prima le condizioni di qualifica e poi quelle di gara. Lo spagnolo ha alternato giri con C2 e C3 prima di montare le C4, con le quali ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’31”036. Negli ultimi 90 minuti Sainz ha dunque completato una simulazione di gara portando il proprio numero di giri di giornata a 76 (411 km), e quello complessivo del test a 218 (1.180 km).