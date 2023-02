Rivolta a tutti gli imprenditori della ristorazione, l’incontro prevede interventi di importanti esperti del settore, con lo scopo di fornire informazioni e strumenti affinché la tecnologia diventi una preziosa alleata nell’organizzazione efficiente del lavoro e nell’attrarre nuovi clienti anche dai social media, valorizzando le proprie proposte culinarie in un mondo sempre più competitivo.

Si parlerà di evoluzione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie predittive, dei chatbot e del metaverso: tante novità che potrebbero cambiare l’esperienza di relazione tra i clienti e imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi. La customer experience, vero trend per il settore nel 2023, si traduce con l’esperienza del cliente: i suoi bisogni e le sue sensazioni devono risultare centrali nell’offerta della ristorazione moderna e adeguata alle richieste del mercato.

Per i clienti, oltre a un buon prodotto e a un ottimo servizio, diventa importantissimo il sentirsi protagonisti dell’esperienza che stanno vivendo. Ma le scelte imprenditoriali riguarderanno anche le opportunità dell’online. Durante l’incontro si vedrà come la tecnologia possa far lavorare meglio le imprese del settore, come relazionarsi in modo più armonioso e efficace con i propri clienti e, di conseguenza, come aumentare i propri guadagni.

In dettaglio i temi trattati nell’incontro che sarà aperto con i saluti del presidente Fiepet-Confesercenti Emilia Romagna Massimo Zucchini:

“IdentItà dI marca per costruire una relazione duratura con Il cliente”, a cura di Nicoletta Polliotto, Digital project manager e brand strategist, esperta di food & restaurant marketing.

“Tecnologia come valore per aumentare la reputazione e ottimizzare il lavoro del ristoratore” a cura diValentina Quattro, Industry Relations Director di TheFork.

– “Customer experience: esperienze immersive, al e Icommerce nella ristorazione”, a cura di Simone Puorto, Advisor e Metaverse Evangelist.

La partecipazione è gratuita previa registrazione a questo link https://rb.gy/v7foe5.

Per maggiori informazioni: redazione@catconfesercenti.it