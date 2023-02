La quindicesima vittoria consecutiva della Bmr Basket 2000 arriva al PalaRegnani contro i bolognesi del CMP Global Basket: la squadra di Diacci, in attesa del big match di domenica prossima con Fidenza, trova il break decisivo nel secondo quarto trascinata dai canestri di capitan Magni e si rende irraggiungibile per i pur coriacei ospiti, guidati in cabina di regia dall’esperto Sorrentino. Nel quarto periodo un altro allungo, concedendo le briciole in difesa agli avversari.

BMR BASKET 2000-CMP GLOBAL BASKET 89-57

BMR BASKET 2000: Costoli, Aguzzoli 13, Paparella 2, Dias 10, Longoni 10, Merlo 9, Terreni 2, Longagnani 6, Sakalas 13, Ferko, Codeluppi, Magni 24. All. Diacci.

CMP GLOBAL BASKET: Valenti, Presti, Fin 11, Cresti 8, Tomesani, Sorrentino 18, Ranocchi 4, Lanzi, Trombetti 12, Lajsz 2, Tinti 2, Minerva. All. Rota.

Arbitri: Resca di Ferrara e Femminella di Reggio Emilia.

Note: parziali 21-16, 51-32, 66-51.