Mercoledì 1 marzo, alle ore 21 nella sala consiliare del Municipio di Concordia in Piazza 29 Maggio, il club fotografico Fotografi seriali, con il patrocinio del Comune di Concordia, incontra volontari di Emergency e presenta il docufilm “Storia di una pallottola”, documentario sull’attività di Emergency in Afghanistan.

La proiezione sarà introdotta dalla vicesindaca Paola Giubertoni e interverranno il concordiese Aridiano Prandini, tecnico di radiologia all’ospedale Emergency di Kabul, e Roberto Cocciolo, volontario di Emergency Modena.

Il docufilm è un’esperienza sensoriale di 35 minuti che riporta le voci, i suoni, le immagini, i racconti e le tragedie di chi è costretto ad affrontare quotidianamente l’assurdità della guerra. Scritto da Cecilia Strada per la voce dell’attore Valerio Mastandrea, “Storia di una pallottola” è il docufilm con cui Emergency ha scelto di riportare il proprio impegno nelle zone di guerra attraverso il racconto dell’esperienza di un operatore di Emergency da quindici anni in servizio in Afghanistan, tra pronto soccorso e sala operatoria. Filo rosso della narrazione è la nascita e la vita di una pallottola, dal momento in cui viene prodotta fino a quando porta a termine la sua terribile missione.