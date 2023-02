Ieri è stata una vera festa della democrazia, perché le primarie del Partito Democratico sono il più grande esercizio di voto partitico nello scenario della politica italiana ed europea. A livello nazionale i dati sono pressoché al 1,3 milioni di partecipanti, a Sassuolo di 815, nonostante un tempo atmosferico abbastanza impervio, che ha precluso addirittura ad alcuni di raggiungere i seggi.

Come PD Sassuolo vogliamo ringraziare i nostri volontari che già dalle 7:00 del mattino erano ad allestire i quattro seggi dislocati in città e hanno permesso un regolare svolgimento delle attività del voto, i nostri militanti, elettori e simpatizzanti che sono venuti a votare.

I risultati definitivi a Sassuolo sono stati:

Bonaccini: 486 (59,6%)

Schlein: 329 (40,4%)

A livello nazionale, invece, ha prevalso con il 54% la mozione di Elly Schlein, da oggi la nostra nuova Segretaria, la prima della Storia del Partito Democratico. Rivolgiamo a lei un profondo augurio per le sfide che dovremo affrontare insieme. Ringraziamo anche Stefano Bonaccini, nostro Presidente di Regione, che con lealtà ha detto fin da subito di essere disponibile a dare una mano. Noi siamo fiduciosi che i due possano lavorare assieme, perché l’avversario non è dentro il PD, ma la Destra al governo della Città e della Nazione. Affinché il Partito Democratico ritrovi un ruolo da protagonista nella scena politica con una proposta progressista, riformista ed ecologista, abbiamo bisogno dell’apporto di tutti e tutte le energie. Chiediamo al popolo delle Primarie di partecipare sempre di più alle attività di partito iscrivendosi alla campagna di tesseramento 2023 che si avvierà in modo di dare forza al PD e al suo circolo cittadino, perché la vita del partito è costante tutto l’anno e ha bisogno delle energie di tutte e tutti noi.

(Circolo PD Sassuolo)