Mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 21 alle Officine Culturali di Nonantola ritorna Musica Stretta con Michele Bernardi & Musici Stretti in “Il suono animato – Musica e animazione come simbiosi artistica”.

Anche questa edizione di Musica Stretta dedica un appuntamento al rapporto tra immagini e musica. In questa occasione è ospite della rassegna uno dei maestri italiani del cinema d’animazione: Michele Bernardi, il quale partecipa anche per il rapporto speciale che il suo lavoro intreccia con la musica.

Un’occasione da non perdere per conoscere il mestiere dell’animazione applicata alla musica, nel lavoro produttivo per video musicali, spot ecc… ma anche per vivere l’esperienza del live painting in dialogo con i Musici Stretti della redazione.

Ingresso libero, è gradita la prenotazione: biblioteca@comune.nonantola.mo.it – fonoteca@comune.nonantola.mo.it – tel. 059 549700 – 059 896696

Officine Culturali: Via Provinciale Ovest, 57 (ingresso laterale da via Rebecchi)