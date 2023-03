Sabato 4 marzo alle 11, presso la Biblioteca comunale di Sassuolo in via Rocca 19, si terrà un convegno dedicato all’intellettuale sassolese Natale Cionini, al quale è intitolata la biblioteca stessa. Nell’occasione verrà presentato la nuova edizione del libro Teatro e Arti in Sassuolo, che il Cionini scrisse nel 1902 e che da tempo era introvabile.

L’avv. Natale Cionini fu uno dei personaggi maggiormente in vista e più prolifici che animarono il vivace ambiente culturale sassolese tra Ottocento e Novecento. Pur rientrando non nell’ambiente strettamente accademico ma in quello degli appassionati, ha dato alle stampe numerose e importanti pubblicazioni sulla storia e le tradizioni della propria città, alla quale era legato da un sentimento fortissimo. Uno dei libri di maggior successo fu proprio Teatro e Arti in Sassuolo nel quale l’autore compila, nella prima parte, una cronaca degli spettacoli di ogni genere che si rappresentarono a Sassuolo dal Quattrocento all’inizio del Novecento facendo in questo modo una storia della città da una prospettiva atipica e originale e, nella seconda parte, fa un’esaustiva descrizione delle attività imprenditoriali e artigianali che si svilupparono sul territorio e ne caratterizzarono l’ambiente economico. Il libro era molto raro tanto che la stessa biblioteca non ne possedeva nemmeno una copia in originale.

Al convegno parteciperanno l’arch. Vincenzo Vandelli, che parlerà di Natale Cionini e dell’ambiente culturale sassolese di fine Ottocento, Stefano Cavazzuti, curatore, assieme a Gianni Braglia, della nuova edizione del libro Teatro e Arti in Sassuolo ed Elena Bianchini Braglia, che svilupperà il tema di come, tramite la cronaca del Cionini, si ricavano informazioni sulla corte estense e i suoi soggiorni a Sassuolo.

Sarà infine presente l’avv. Maria Luisa Barbolini Cionini, discendente dell’autore, che farà un breve intervento introduttivo sulle difficoltà, rispetto alle possibilità esistenti ai giorni nostri, incontrate da Natale Cionini nell’affrontare una approfondita ricerca storica. Porterà inoltre il ritratto a olio dell’antenato, unico esistente e conservato gelosamente dalla famiglia.

Infine la biblioteca allestirà due teche con le opere e i documenti autentici del Cionini conservati nei propri archivi.

L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dall’associazione Sassuolo e Identità e dalla Biblioteca comunale N. Cionini, con il sostegno del Comune di Sassuolo.