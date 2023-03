Dopo il rinvio, causa maltempo, di domenica scorsa, il 5 marzo il Carnevale di Castelnovo di Sotto tornerà in scena con la sua ultima sfilata per decretare quale sarà la scuderia vincitrice dell’edizione 2023. L’edizione 2020 incoronò i “Saber”. Poi ci furono due anni in cui, causa pandemia, le sfilate furono sospese.

Il programma prevede, alle ore 14.30, l’inizio della kermesse nelle strade del centro. Ospiti saranno “VitaminAnimation”. I bambini potranno assistere a spettacoli con bolle di sapone giganti, sculture di palloncini e trucca bimbi, oltre a giocolieri trampolieri e mangiafuoco.

Ma non è finita qui, perché durante la festa castelnovese il Museo della Maschera, in municipio, sarà aperto il sabato dalle ore 15 alle 18 e la domenica dalle ore 10 alle 18. Inoltre la ristorazione sarà garantita dal Mc Castlein con gnocco fritto e patatine. I prodotti a marchio “Al Castlein” si potranno acquistare alla “Castlein Baita”, mentre per i bambini è stato organizzato il “Concorso mascherine” che prevede ricchi premi.

Ad affrontarsi ci saranno i campioni in carica con “Jurassic Saber, ieri, oggi e per sempre…”, i “Club 69-Classe 96” con “Non giochiamoci il futuro”, la “Montagnola” con “Oktoberfest del Castlein”, la “Belvedere 3.0” con “50 Carnevali…da favola”, l’“Olimpia 2” con “La bella e la bestia. La bellezza infinita”, la “Junior” con “Il treno delle fiabe”, la “Fiac” con la mascherata “Salviamo le api” e la scuderia Avis con “Spegniamo le guerre e facciamo scoppiare la pace”. Inoltre il gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia “Amigos Locos” porteranno una mascherata per le strade castelnovesi dal titolo “La balenottera canterina”. Saranno presenti anche due carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia castelnovesi: la “Girasole-Paolomar” con “Veniamo giù dai monti” e “Villa Gaia” cobn “Carnevale è tempo di festa”. Anche l’associazione Botteghe della Rocca parteciperà con un tema a sorpresa.

Inoltre saranno premiate le migliori maschere che si sono iscritte al concorso.

L’ingresso al Carnevale avrà il costo di 6 euro (ridotto 5 euro scaricabile sul sito) e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.