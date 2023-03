Dopo l’incontro propedeutico del febbraio scorso e l’incontro online di presentazione del percorso partecipativo ai ragazzi dell’Istituto Levi e dell’Istituto Spallanzani, sabato 11 marzo prende avvio l’iter degli incontri nelle diverse zone della città per elaborare le proposte per il Bilancio Partecipativo 2023. Com’è noto, quest’anno l’obiettivo è quello di incentivare la partecipazione delle varie zone della città, proseguendo l’esperienza di ascolto dei bisogni e di ideazione di proposte condivise avviata negli scorsi mesi di ottobre e novembre in quelli che nei fatti sono i quartieri della città: Bettolino/Pratomavore, Brodano, zona Tunnel, la Vescovada, Tavernelle/Campiglio e la zona Centro/Biblioteca. Tutti gli incontri si terranno di sabato per incentivare la partecipazione di coloro che nel corso della settimana sono impegnati con il lavoro. Tre le date individuate: sabato 11 marzo, sabato 25 marzo e sabato 1° aprile. Ogni sabato sono in programma due incontri: uno la mattina e uno il pomeriggio. Si inizia sabato 11 marzo. La mattina (ore 10-12.30) è in programma l’incontro riservato a chi vive e lavora nell’area del Bettolino: si terrà presso la saletta AVIS, in via Caduti sul lavoro n. 660. Il pomeriggio (ore 15.00-17.30) è previsto, invece, l’incontro per chi vive e lavora a Brodano: appuntamento presso la sede degli Alpini, in via Ungaretti. Sabato 25 marzo toccherà invece alla zona Tunnel (mattino) e Vescovada (pomeriggio). Infine, sabato 1° aprile, si terranno gli ultimi due incontri, la mattina per la zona Centro/Biblioteca e il pomeriggio per quella di Tavernelle e Campiglio. Nei due incontri mattutini di sabato 11 marzo al Bettolino e di sabato 25 marzo, per la zona Tunnel saranno presenti rispettivamente gli studenti dello Spallanzani e quelli del Levi.

“Per l’edizione 2023 del Bilancio partecipativo – spiega l’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Mauro Smeraldi – abbiamo deciso di coinvolgere i quartieri perché riteniamo importante che le opere che verranno proposte al voto dei cittadini siano il frutto di scelte anche molto locali. Auspichiamo quindi un’ampia partecipazione alle assemblee, occasione anche di confronto diretto con gli amministratori ora che è di nuovo possibile incontrarsi in presenza. Nel frattempo, come Amministrazione continuiamo nel percorso di realizzazione dei progetti che hanno ottenuto i maggiori consensi da parte dei cittadini nell’ambito del Bilancio partecipativo 2022. E’ già stato installato il sollevatore a servizio della piscina, mentre proprio in questi giorni cominciano i lavori al Parco Berlinguer”.

Da lunedì 6 marzo, infatti, comincia la realizzazione del progetto “Il parco per tutti – Interventi per riqualificare le strutture sportive presenti nel parco Berlinguer di via Ragazzi del ‘99”. Verrà riqualificato l’impianto di illuminazione e saranno rifatti il fondo e tutta la segnatura del campo da basket. Saranno inoltre sostituiti i vecchi canestri con nuovi canestri ad altezza regolabile. Il costo complessivo del progetto è di 36mila euro.