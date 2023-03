I vigli del fuoco sono intervenuti in via Matteotti a San Pietro in Casale per un incendio che ha interessato un’appartamento all’ultimo piano di una palazzina di tre piani fuori terra. Sul posto le squadre hanno provveduto a spegnere il rogo e ad effettuare azioni di bonifica. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’abitazione risulta inagibile. Sul posto anche i Carabinieri.