3510 veicoli controllati e 606 sanzioni elevate. Sono i numeri delle attività di controllo

effettuate, nei punti più critici per la sicurezza stradale, da parte delle pattuglie della Polizia

locale tra il 15 gennaio e il 28 febbraio 2023.

Le quattro tipologie di sanzioni nettamente più diffuse riguardano nell’ordine: il mancato

uso delle cinture di sicurezza (164 sanzioni), la mancata revisione del mezzo (93), l’uso di

cellulare durante la guida (66) e il mancato rispetto dei limiti di velocità (57 sanzioni che

hanno comportato anche 13 ritiri della patente per superamento dei limiti di oltre 40 km/h).

Seguono sanzioni per guida con patente scaduta (23), mancanza di copertura assicurativa

(12) e guida senza patente (5).

Il rafforzamento dei controlli, con particolare attenzione ai punti più critici in zone sempre

diverse della città, era stato avviato negli ultimi mesi del 2022 e rafforzato ulteriormente a

partire dal 30 gennaio 2023 con la presenza di 5 pattuglie al mattino e 5 pattuglie al

pomeriggio, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, più un ispettore che coordina ogni

turno per un totale di 24 operatori al giorno.

“Anche in vista delle novità che saranno introdotte con la Città 30 – spiega Matilde Madrid

Capo di Gabinetto e delegata al Progetto sicurezza integrata e coordinamento politico

della Giunta – abbiamo deciso di rafforzare i controlli prestando particolare attenzione alle

norme che tutelano la sicurezza delle persone e alle violazioni più pericolose (velocità, uso

del telefonino, stato di sicurezza dei veicoli…).

Stiamo riscontrando in questo senso un numero di violazioni significativo legate alle

norme di comportamento, anche in proporzione al numero di controlli effettuati. Ringrazio

tutto il personale della Polizia locale per questo ulteriore importante impegno per la città”.