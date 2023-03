Semaforo verde per la manifestazione tennistica organizzata dallo Sporting Club Sassuolo e che partirà da venerdì 10 marzo sui campi in sintetico e terra rossa. Il torneo è inserito nel circuito nazionale Junior Next Gen e in particolare solo quattro circoli in Italia hanno la possibilità di ospitare questa competizione che sarà in contemporanea per tutti gli atleti iscritti.

E proprio a Sassuolo il numero di giovani atleti è di 415, provenienti da tutte le regioni insieme agli allenatori e agli accompagnatori !

La macroarea a cui appartiene l’Emilia Romagna comprende Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, ma vi è un’ampia adesione dalla Lombardia, soprattutto Milano, poi la Liguria e le Marche fino a una bambina di Brindisi e un ragazzo di Sassari. Tutti gli atleti saranno divisi nelle loro categorie under 10, 12 e 14 maschile e femminile con un tabellone di qualificazione e un tabellone principale. Il gran finale è previsto sui campi dello Sporting per domenica 19 marzo nella fascia pomeridiana e come sempre l’accesso è aperto tutti.