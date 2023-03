ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 16.06 a 5 km a Est di Umbertide, in provincia di Perugia. Lo rileva Ingv. A seguito dell’evento sismico, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

-foto agenziafotogramma.it-

