Martedì 7 marzo gli operatori della locale Squadra Mobile, a seguito di segnalazioni concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti in zona, hanno effettuato un servizio di osservazione nell’ambito del quale hanno notato un avventore stazionare in modo sospetto presso un bar in zona Bolognina.

L’uomo, straniero e già gravato da pregiudizi in materia di sostanze stupefacenti, facendo avanti e indietro dal locale, incontrava altri soggetti con cui parlottava con fare sospetto. Personale della squadra mobile, sottoponendo a controllo i soggetti coinvolti, rinveniva alcuni involucri di cocaina. All’esito di accertamenti il soggetto veniva tratto in arresto.

Dopo l’attività svolta dalla Divisione di Polizia Amministrativa, il Questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni e delle licenze al pubblico esercizio per 15 giorni dalla notifica eseguita dalla Polizia Amministrativa e Sociale nella giornata di oggi.