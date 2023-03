Nuvolosità alta e sottile al mattino, con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Deboli precipitazioni sui rilievi centro-occidentali in serata, in ulteriore intensificazione durante la notte. Temperature senza variazioni di rilievo, con le minime comprese tra 4/8 gradi, localmente inferiori nelle aree extraurbane; massime tra 14 e 18 gradi. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi, deboli nord orientali in pianura. Dalle ore serali tenderanno a disporsi ovunque da meridione, con rinforzi su mare, aree costiere e rilievi. Mare poco mosso durante la giornata, con moto ondoso in aumento nella notte.

(Arpae)