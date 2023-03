Si è svolto oggi il corteo organizzato a Modena dal “Comitato Verità e Giustizia per i morti di Sant’Anna”, in occasione del III anniversario della rivolta presso la Casa Circondariale Sant’Anna, al quale hanno partecipato oltre 300 persone, con importanti adesioni da fuori provincia e regione.

Il corteo, preavvisato dai promotori nelle scorse settimane, si è svolto regolarmente, attraversando la città lungo il percorso previsto, partendo da piazzale Primo Maggio e rientrando alla stazione ferroviaria, dopo avere effettuato un presidio in via Lamarmora sul perimetro della casa Circondariale.

Il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, organizzato dalla Questura in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica e definito in più Tavoli tecnici in Questura e sopraluoghi congiunti, è stato imperniato sulla predisposizione delle massime misure preventive, con bonifica e messa in sicurezza delle aeree interessate dal transito dei manifestanti.

I servizi preventivi iniziati la vigilia, su strade, autostrade e stazioni ferroviarie ed il progressivo dispositivo di ordine e sicurezza pubblica odierno hanno visto il dispiegamento di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sia degli Uffici territoriali che rinforzi posti a disposizione dal Dipartimento della PS. Importante il contributo della Polizia Locale per le misure di competenza in ordine alla viabilità ed alla sosta e dei tanti enti che hanno concorso nelle attività preventive.

A conclusione di due giornate molto impegnative per l’ordine pubblico, la partita Modena/Pisa di sabato ed il corteo odierno, il Questore Burdese ha fatto giungere il suo ringraziamento a chi ha attivamente ed efficacemente messo in campo i Piani di sicurezza predisposti per gli eventi, a partire da Dirigenti e funzionari responsabili dei servizi.