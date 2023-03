Realtà concreta batte realtà digitale. È questo probabilmente il risultato più eclatante ottenuto da Wow! Modena, manifestazione fieristica dedicata ai green lovers in cui lo schermo luminoso di un device elettronico è stato sostituito, con successo, da emozioni e sensazioni che eccitano tutti i cinque sensi e non solo la vista.

L’abbaiare di un cane, lo strano e insolito verso di un uccello rapace, il tonfo sonoro in acqua di un cane che coraggiosamente si lancia una piscina per salvare una persona in difficoltà; ma anche il profumo dei fiori utilizzati per realizzare un ikebana, del legno lavorato a mano con un tornio, dell’erba fresca, della paglia e delle erbe palustri essiccate, dell’aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P., la sensazione nuova di accarezzare un piccolo serpente o di sporcarsi le mani di terra per piantare un seme, sino al rilassante silenzio delle variopinte carpe koi che nuotano in due laghetti artificiali.

Piccole, grandi emozioni, in molti casi nuove, che hanno risvegliato olfatto, tatto, udito, gusto, oltre alla vista. Un’opportunità che la manifestazione, promossa dal Gruppo BolognaFiere e ModenaFiere, e organizzata da Multimedia Tre, tenutasi nel fine settimana da venerdì a oggi domenica 12 marzo, ha saputo regalare alle tante persone che hanno visitato Wow! Modena, 14mila in totale. Un evento articolato in tre spazi. Verdi Passioni, mostra mercato di piante, fiori, giardini e attrezzatura per il giardinaggio, che ha portato una contagiosa ventata di aria primaverile. In tanti hanno portato a casa bulbi, piccole piante e hanno scoperto le ultime novità nel settore del gardening e degli allestimenti di aree esterne con gazebo, piccole case in legno, barbecue, piscine e persino laghetti artificiali. Pet Expo & Show, fiera dedicata alla conoscenza e agli incontri ravvicinati con tanti animali, dai più comuni a quelli meno consueti nelle nostre famiglie e una mostra di trattori d’epoca, a cura del Gruppo Amatori Trattori d’Epoca di Rovereto sulla Secchia.

“Abbiamo visto le persone, soprattutto famiglie con bambini, fermarsi, osservare con curiosità, chiedere informazioni, sempre con il sorriso sulle labbra perché il verde e i piccoli animali predispongono a questo stato d’animo. Già questo è per noi un successo. A ciò va aggiunto che complessivamente il numero di visitatori è arrivato a quota 14mila. Il nostro grazie, quindi, va a tutti coloro che ci hanno sostenuto e agli espositori e animatori che hanno saputo trasmettere le loro passioni davvero a tutti” hanno sottolineato gli organizzatori di Wow! Modena.