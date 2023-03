Cosa sono i fenomeni meteorologici, come si formano e come districarsi attraverso la giungla di informazioni che ci bombarda quotidianamente?

Sono queste le domande a cui Luca Lombroso cercherà di rispondere a Formigine in occasione della presentazione del suo libro “Attenti al meteo”. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è mercoledì 15 marzo alle 20.45 all’interno del Castello.

Lombroso, meteorologo e responsabile tecnico dell’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per l’occasione dialogherà con Giulia Santunione dell’Associazione Inco.Scienza, organizzatore dell’evento in collaborazione con Legambiente.

Nel suo libro “Attenti al meteo”, l’autore prova a spiegare come distinguere informazione da allarmismo e fake news; spiegando in modo semplice e divulgativo ma scientificamente corretto cosa sono e come si formano fulmini, temporali, pioggia, neve e grandine. Nel volume, inoltre, si trovano indicazioni su come comportarsi in caso di tornado, uragani, alluvioni, ondate di caldo e nevicate e su come interpretare le allerte meteo.