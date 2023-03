Generali condizioni di cielo nuvoloso, con precipitazioni deboli-moderate anche a carattere di rovescio, sui rilievi , deboli irregolari sulle pianure. Nella serata le precipitazioni interesseranno prevalentemente il settore centro-orientale di intensità debole-moderata con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Quota neve sopra i 2000 metri in abbassamento nella serata-notte fino a circa 1500 metri.

Temperature minime in sensibile aumento, con valori compresi tra 10 e 12 gradi; massime quasi stazionarie comprese tra 14 e 18 gradi. Venti in pianura deboli-moderati meridionali, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali nel corso della giornata. sui rilievi e fascia collinare venti forti da sud-ovest con tendenza ad attenuazione. Sul settore costiero e mare deboli-moderati meridionali con rotazione e intensificazione dei venti da nord-est in serata. Mare mosso, molto mosso al largo.

(Arpae)