Nella notte tra sabato e domenica scorsi, il Corpo di Polizia Locale Bassa Reggiana ha svolto un servizio di controllo del territorio per la prevenzione degli incidenti stradali e il contrasto ai comportamenti pericolosi.

I controlli si sono svolti tra le 22 e le 4 del mattino concentrandosi sulla sicurezza stradale. Oltre ai normali servizi serali/notturni del fine settimana, sono state impegnate 3 ulteriori pattuglie che hanno organizzato posti di controllo viabilistici sulle principali arterie di collegamento dell’Unione Bassa Reggiana. In particolare, sono state controllati i veicoli in transito sulla Via Sacco e Vanzetti a Guastalla, sulla SP48 e l’allacciamento con la A22 a Reggiolo e l’area di accesso al Ponte sul Po a Boretto.

I controlli hanno riguardato le condizioni psicofisiche dei conducenti e, in particolare, l’assunzione di sostanze alcoliche, le norme di comportamento, l’efficienza dei mezzi e i tempi di guida e di riposo dei conducenti dei mezzi pesanti.

I servizi, proseguiti fino al mattino, hanno permesso di fermare circa un centinaio di mezzi e altrettanti conducenti. Si è provveduto al ritiro di una patente di guida a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche da parte del conducente e altre quattro sanzioni amministrative per irregolarità sui documenti di guida e norme di comportamento.

Il Comandante Alberto Sola ha dichiarato: “L’incidentalità stradale resta sempre un tema piuttosto preoccupante, testimoniato da fatti gravi che sono accaduti anche in questi giorni. Il territorio dell’Unione Bassa Reggiana non evidenzia un aumento significativo del fenomeno, anche grazie all’intenso lavoro fatto in questi anni con la collaborazione di Prefettura e Provincia per l’attivazione di vari sistemi di controllo. Tuttavia occorre fare ogni sforzo possibile per presidiare le nostre strade ed evitare che comportamenti imprudenti rovinino la vita della nostra comunità”.