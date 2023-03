Giovedì 16 marzo, alle 16.30, la Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la Sezione di Scienze morali, Giuridiche e Sociali dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti (corso Vittorio Emanuele II, 59) presentano, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Modena, la giornata di studio dal titolo Intelligenza artificiale e applicazioni in Sanità ed in Giurisprudenza.

Il termine Intelligenza Artificiale evoca diverse suggestioni. In primis il fascino per l’Intelligenza, che per secoli abbiamo inteso conferisca a noi umani un posto speciale tra le forme di vita. Condividere questo talento con delle creature artificiali, delle macchine, risulta ancora particolarmente spiazzante e questa giornata di studi ha l’obiettivo di far riflettere sulle potenzialità ed i limiti dell’IA e di illustrarne le principali applicazioni in sanità e in giurisprudenza, soffermandosi su una serie di esperienze attualmente in corso in tale ambito, in cui gli esperti italiani sono all’avanguardia.

Tre sono gli interventi che si succederanno:

nuove tecnologie ed intelligenza artificiale in medicina e chirurgia, a cura del Prof. Giampaolo Bianchi, Università di Modena e Reggio Emilia;

implicazioni giuridiche. Il punto di vista dell’avvocato, a cura del Prof. Ugo Ruffolo, Università di Bologna;

intelligenza artificiale: attualità e prospettive future, a cura della Prof. Rita Cucchiara, Università di Modena e Reggio Emilia.

Per affrontare un futuro tecnologico ma sostenibile nel nostro paese, per le imprese e le industrie di produzione, per il lavoro dei singoli e per le infrastrutture sociali non dobbiamo mai dimenticare la formazione, la ricerca, la consapevolezza e la curiosità intellettuale – spiega Salvatore Pugliatti, presidente dell’Accademia delle Scienze, presentando il convegno. – Questi ingredienti non sono sufficienti, ma devono essere sostenuti da investimenti continui per la transizione digitale delle aziende, per la coesione sociale e per collaborazioni pubblico-private per traguardare la ricerca e i sistemi di AI di oggi in un domani incerto ma sicuramente permeato da sistemi intelligenti interagenti e cooperanti con gli esseri umani con l’ambiente.

Per informazioni tel. 059.225566 – info@accademiasla-mo.it – www.accademiasla-mo.it