È morta Bice Biagi, figlia di Enzo, giornalista e scrittrice. Era nata a Bologna, nel 1948, si è spenta questa mattina a Milano. I funerali si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio, dove per suo volere sarà sepolta accanto ai suoi cari.

Il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore: “Esprimo alla famiglia di Bice Biagi il profondo cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale. Se ne va una persona che per molti di noi ha rappresentato un esempio per le battaglie per la libertà di informazione, a fianco del padre Enzo. Voglio ricordare anche il grande amore di Bice per la nostra terra e in particolare per il nostro Appennino e per il luogo natale del padre, Pianaccio di Lizzano in Belvedere”.