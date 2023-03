Stamattina è stata formalizzata l’inaugurazione della sede della Città metropolitana di via Zamboni come Accademia della Pubblica Amministrazione, la cerimonia si è svolta nell’ambito dell’incontro pubblico “Il Valore Pubblico e la sua declinazione nel Piao”.

Tre anni fa la Città metropolitana ha aderito alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana assumendo nell’ambito di questa organizzazione il ruolo di sede dell’Accademia della Pubblica Amministrazione. Pur collaborando attivamente con la Fondazione, che ha garantito in questo periodo significativi interventi di formazione in videocall, la pandemia non ha consentito di valorizzare l’Ente come sede “fisica” dell’Accademia. Per dare evidenza a questo importante ruolo è stato organizzato un intervento formativo in presenza aperto alla partecipazione di tutti i comuni dell’area metropolitana.

Durante l’evento, dopo i saluti istituzionali del consigliere delegato Franco Cima e del presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana Enrico Michetti si è svolta l’inaugurazione della sede dell’Accademia con scopertura di una apposita targa. Sono poi intervenuti Chiara Pollina (Fondatrice Valore Comune srl SB ed esperta di Valore pubblico), Angelo Maria Savazzi (Consulente pubbliche amministrazioni in materia di gestione del personale, ciclo di gestione della performance e valutazione) e Pietro Bevilacqua (Esperto di strategia, programmazione e valutazione di performance pubbliche).