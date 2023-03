Riaperta al traffico la SS568 “di Crevalcore” in entrambe le direzioni di marcia. Il sinistro ha coinvolto sette veicoli e due persone sono rimaste ferite (h.12.15)

****

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 568 “di Crevalcore” al km 15,000 a Crevalcore, nella città metropolitana di Bologna.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si registrano alcuni feriti.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria come da indicazioni in loco.