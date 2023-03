Boschi e foreste, grazie a un’estensione di 630mila ettari ricoprono oltre un quarto del territorio emiliano-romagnolo e rappresentano una fondamentale risorsa non solo ambientale, da tutelare, sostenere e valorizzare. Oltre a catturare l’anidride carbonica e a purificare l’aria, custodiscono infatti uno straordinario patrimonio di biodiversità, sono servizi ecosistemici e contribuiscono a contrastare il dissesto idrogeologico.

Lo ricorda in occasione della Giornata internazionale delle foreste l’assessora regionale alla Forestazione, parchi e programmazione territoriale Barbara Lori.

“Negli ultimi anni come Regione abbiamo gestito, tra risorse europee, nazionali e regionali, 39 milioni di euro per interventi di miglioramento forestale, forestazione urbana e creazione di nuovi boschi. E ancora: abbiamo investito in piani per la gestione forestale sostenibile, la certificazione forestale e i servizi ecosistemici – sottolinea Lori-. Un capitolo a parte è poi quello legato alla prevenzione degli incendi boschivi, alla tutela degli alberi monumentali e alla formazione degli operatori. Questa giornata dev’essere l’occasione per ricordare a tutti che ciascuno può e deve fare la sua parte e che la forestazione è diventata un tema centrale nell’agenda politica, uno strumento per politiche ambientali virtuose, per accompagnare la transizione ecologica, per rendere le città più belle e vivibili”.

Secondo i dati forniti da Pefc Italia, il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale, in Italia la superficie forestale gestita in modo sostenibile è in crescita. A fine 2022 i boschi certificati hanno raggiunto quota 925.609,96 ettari, il 3,7% in più rispetto all’anno precedente. E tra le regioni in crescita spiccano Emilia-Romagna e Toscana.

E proprio in Emilia-Romagna il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano è stato apripista nella vendita di crediti di sostenibilità grazie a una gestione virtuosa del proprio patrimonio ambientale a partire da quello boschivo.

Tra le iniziative che vedono impegnata la Regione Emilia-Romagna anche il progetto Life CO2 PES &PEF che ha permesso di sperimentare innovative tecniche di gestione forestale nei territori del demanio forestale regionale in provincia di Forlì-Cesena e in quelli delle proprietà collettive della Comunalie Parmensi. Dimostrando un incremento della capacità di immagazzinare anidride carbonica, oltre che di ridurre il rischio idrogeologico e il pericolo di incendi.