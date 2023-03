Due uomini feriti, di cui uno in modo grave, nello scoppio del serbatoio di un’autovettura durante operazione di rifornimento di metano presso un distributore di carburante. E’ successo ieri sera alle 19:30 in via Alberelli, zona Borgo Panigale a Bologna.

La deflagrazione, oltre a ferire gravemente un uomo di 45 anni, trasportato al Maggiore di Bologna, e un altro uomo di 52 anni (che ha riportato ferite di media gravità, oltre ad alcuni contusi), ha provocato ingenti danni alle autovetture presenti al momento, e alle strutture del distributore. Diverse le squadre dei Vigili del fuoco intervenute sul posto che hanno provveduto a soccorrere i feriti in collaborazione con il 118 e a mettere in sicurezza lo scenario. In corso gli accertamenti per capire le cause dello scoppio.