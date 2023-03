Proseguono le attività di controllo dei Carabinieri Forestali nell’ambito della gestione dei rifiuti derivanti dall’industria delle costruzioni e demolizioni e del loro corretto trattamento per la produzione di inerte riciclato per l’edilizia.

Sono due gli imprenditori, titolari di altrettante ditte, deferiti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gualtieri lo scorso 18 marzo per reati connessi alla gestione di rifiuti pericolosi, frode nell’esercizio di attività commerciale e falso ideologico.

I militari hanno sequestrato due ampie aree di cantiere, provvedimento poi convalidato dal Pubblico Ministero di turno.

Risale all’inizio dello scorso dicembre il primo controllo effettuato dalla pattuglia dei militari di Gualtieri: nel corso dell’attività di vigilanza nel Comune di Brescello non era passato inosservato che il materiale utilizzato per la realizzazione di un ampio piazzale ad uso industriale di oltre 11 mila metri quadri appariva visivamente riconducibile a rifiuti speciali da demolizione, con parti di mattoni, cemento e laterizi mescolati a vari frammenti di diversa natura, tra cui legno, plastica e ferro.

A seguito delle puntuali indagini informatiche, dell’acquisizione di informazioni e di accertamenti documentali, i Carabinieri Forestali sono riusciti così ad identificare il sito di provenienza del materiale utilizzato come sottofondo del piazzale industriale: si sarebbe trattato di “riciclato” in calcestruzzo, ottenuto dal trattamento di rifiuti prodotti presso un altro cantiere edile in un vicino comune della bassa reggiana.

In particolare, l’inerte sarebbe derivato direttamente dalla lavorazione in loco, tramite un frantoio mobile autorizzato al solo trattamento di rifiuti non pericolosi, dei residui della demolizione di un complesso industriale: si tratterebbe di fabbricati, palazzine, uffici e altri manufatti degli anni ’80, con un’estensione di oltre 30 mila mq (una superficie equivalente a più di tre campi da calcio). I rifiuti però sarebbero stati ugualmente immessi sul mercato come inerte riciclato per l’edilizia, nonostante le evidenti carenze autorizzative e gestionali e le insufficienze nelle procedure previste per il loro corretto recupero. Solo una parte di questi sarebbe stata reimpiegata direttamente in loco, mentre la maggiore quantità, circa l’80%, sarebbe stata destinata al cantiere edile di Brescello. Da qui, una serie di contestazioni relative non solo della gestione illecita di rifiuti ma anche, a carico del solo rivenditore, della frode nell’esercizio del commercio, con inganno dei rispettivi proprietari delle aree, del tutto ignari del fatto che il materiale utilizzato per il soffondo dei piazzali fosse un vero e proprio rifiuto pericoloso camuffato da “riciclato” in calcestruzzo.

Entrambi i cantieri sono stati quindi sottoposti a sequestro probatorio dalla polizia giudiziaria, al fine di assicurare le fonti di prova preservandole da ogni possibile alterazione o modifica. Si tratta in totale di quasi 45 mila metri quadri di terreno interamente ricoperto da una ingente quantità di rifiuti speciali, la cui pericolosità al momento non può in alcun modo essere esclusa. Non si tratta del primo intervento realizzato dai Carabinieri Forestali della provincia di Reggio Emilia: sono sempre più numerosi gli interventi dell’Arma a contrasto della gestione illecita di rifiuti edili, con episodi analoghi in cui materiale ceduto come inerte già recuperato si è rivelato invece ancora rifiuto, per di più pericoloso, esponendo a un serio rischio il suolo, l’ambiente e di conseguenza la salute.