In un comune del comprensorio ceramico reggiano a seguito di un controllo condotto dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Reggio Emilia e del nucleo antisofisticazione e sanità di Parma, che hanno operato congiuntamente al personale dell’ispettorato del lavoro di Reggio Emilia, è stato individuato un locale notturno che impiegava in nero un dipendente. Nei guai è finito l’esercente, titolare del locale notturno oggetto dell’attività ispettiva.

I controlli risalgono all’altra notte quando gli operanti, sulla scorta di una mirata attività informativa tesa a contrastare le fattispecie illecite correlate al lavoro nero e all’impiego di manodopera clandestina, in aderenza anche alle indicazioni fornite dal Prefetto di Reggio, effettuavano un controllo presso un locale notturno dell’area delle ceramiche. All’atto dell’ispezione i Carabinieri riscontravano l’impiego di un lavoratore in nero e accertavano alcune violazioni in materia di sicurezza. I carabinieri del NAS riscontravano carenze igienico sanitarie e cattivo stato di conservazione di alcuni alimenti, procedendo al sequestro di 5 kg di generi alimentari. Al titolare venivano comminate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro sia in relazione all’impiego in nero del lavoratore sia alla carenze igienico sanitarie rilevate, ed inoltre veniva applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale la cui ripresa è subordinata alla regolarizzazione delle discrasie rilevate.

Successivamente i militari hanno attuato un dispositivo di controllo alla circolazione stradale procedendo al controllo di 167 persone e 84 autovetture e contestando alcune infrazioni al codice della strada in materia di sicurezza.