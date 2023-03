Sono 2 i nuovi mezzi che verranno inaugurati sabato 1 aprile, una nuova Ambulanza full-optional ed un Pulmino per trasporto disabili, che entreranno a far parte del parco mezzi di CRI Sassuolo, in sostituzione di altri mezzi già usurati.

“Lo sforzo economico, sostenuto da una generosa famiglia di imprenditori noti a Sassuolo, è stato notevole – afferma il Presidente Carlo Alberto Venturelli – in quanto i mezzi sono stati acquistati e donati in memoria del Sig. Luciano Sirotti scomparso lo scorso anno. É un “regalo” – conclude il Presidente – che, alla soglia del trentennale anniversario di attività del nostro Comitato, viene fatto alla CRI, ma soprattutto a tutti i cittadini del Distretto Ceramico, che potranno contare in caso di necessità su nuovi mezzi totalmente accessoriati, affidabili e all’avanguardia”.

La nuova ambulanza ed il nuovo pulmino andranno a sostituirne altri in uso da alcuni anni e che fino ad ora hanno svolto egregiamente il loro dovere ma che ormai, per ragioni di chilometraggio accumulato, devono essere cambiati.

L’inaugurazione del nuovo mezzo avverrà in Piazza Garibaldi a Sassuolo sabato 1 Aprile, alla presenza della Famiglia Sirotti, dei Volontari, delle Istituzioni cittadine e delle Forze dell’Ordine.

Dopo l’inaugurazione, ne seguirà la benedizione ed un momento conviviale con gli invitati.

Questi sono due dei cinque mezzi acquistati quest’anno dal Comitato della Croce Rossa di Sassuolo nel settore del trasporto sanitario/disabili.

Altri tre mezzi verranno inaugurati a breve.

L’intero Comitato di CRI Sassuolo ringrazia sentitamente la Famiglia Sirotti per l’importante donazione.