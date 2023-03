A Guiglia nasce il Punto di Infermieristica di Comunità. La presentazione del servizio è in programma durante un incontro pubblico che si terrà mercoledì 29 marzo, alle ore 11, presso la Casa della Comunità in via Repubblica 30/B. Sarà l’occasione per raccontare questa importante novità che rafforza l’offerta sanitaria sul territorio, così come è già avvenuto, o accadrà a breve, in altri Comuni della provincia.

All’incontro saranno presenti la Presidente dell’Unione Terre di Castelli, Emilia Muratori; il Sindaco di Guiglia e Assessore al Welfare dell’Unione Terre di Castelli, Iacopo Lagazzi; la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena Anna Maria Petrini; la Direttrice del Distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni; la Responsabile dell’Assistenza Territoriale Ausl di Modena, Imma Cacciapuoti; Elisa Reggianini della Direzione Assistenziale Ospedale e Distretto sanitario di Vignola; la Responsabile delle Case della Comunità del Distretto sanitario di Vignola, Marcella Nicolini; la Coordinatrice della Casa della Comunità di Guiglia, Samantha Gandolfi. Con loro le infermiere di comunità, Morena Nobili e Ida Venturelli.