Martedì 28 marzo 2023, dalle ore 20 alle 23, nella Sala Casini del Polo Made in Via Diaz a Scandiano, si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza, rivolto in particolare a dirigenti e tecnici sportivi, insegnanti, educatori e genitori, intitolato “Come valorizzare le differenze nei contesti sportivi scolastici ed extrascolastici”.

La serata, condotta da Andrea Ceciliani, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive all’Università di Bologna, prevede la presenza dello staff del progetto All Inclusive Sport, da anni attivo nell’inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva nel territorio reggiano, e dell’associazione Il Mucchio di Scandiano, conosciutissima realtà benefica locale. Le iscrizioni all’evento sono aperte sul sito www.allinclusivesport.it e sul portale del Comune di Scandiano.

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dal Comune di Scandiano, è organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato CSV Emilia, coordinatore del progetto All Inclusive Sport, ed è finanziata dall’associazione Il Mucchio di Scandiano e dalle associazioni scandianesi che hanno collaborato alla Walk Marathon 2022. I volontari dell’associazione Il Mucchio hanno deciso di destinare alla diffusione della cultura dell’inclusione nel territorio del Tresinaro Secchia parte dell’incasso del suo annuale torneo estivo; un momento sempre molto sentito per Scandiano, è dedicato al ricordo di Andrea Gigio Torelli, giovane appassionato di calcio grande amico dei fondatori de Il Mucchio. L’iniziativa, oltre che dal torneo, è finanziata da altre attivtà del Mucchio, come la ristorazione in occasione della Walk Marathon 2022 (in collaborazione con Boiardo Maer, Amici dell’Aia e Polisportiva Scandianese); dall’evento sportivo di Sporting Chiozza e la partecipazione a Piazza del Gusto in occasione di FESTIVALOVE a Scandiano.

La serata del 28 marzo 2023 rappresenta solo il primo appuntamento di un progetto più ampio: all’evento seguirà un ciclo formativo gratuito per i dirigenti sportivi e gli allenatori di Scandiano interessati ad acquisire le competenze necessarie per includere bambini e ragazzi con disabilità nelle squadre sportive e nei gruppi di coetanei. I contesti in cui spendere queste competenze, svariano dalle attività motorie in orario scolastico a quelle pomeridiane con le società, in qualunque disciplina.

Oltre alla formazione per i dirigenti e gli allenatori scandianesi, è in programma il reclutamento di nuovi tutor per l’inclusione. Cosa si intende per tutor? Ragazzi e ragazze che, da settembre 2023 a giugno 2024 verranno ingaggiati all’interno di All Inclusive Sport, per affiancare i bambini e i ragazzi con disabilità durante gli allenamenti pomeridiani nelle associazioni sportive. Per tutti gli interessati, il 15 aprile prenderà il via il corso formativo necessario per ottenere la qualifica di “operatore sportivo della disabilità”, indispensabile per poter operare nelle palestre e nei campi da gioco della provincia di Reggio Emilia. Anche per questo percorso formativo, le iscrizioni sono aperte sul sito www.allinclusivesport.it

“I minori con disabilità che oggi affianchiamo nei contesti sportivi inclusivi, e quindi insieme ai coetanei senza disabilità, sono circa 180 nella provincia di Reggio Emilia, in 24 discipline diverse”, spiega Federica Severini, responsabile del progetto All Inclusive Sport di CSV Emilia. “La competenza e la sensibilità dei dirigenti e dei tecnici sportivi che li accolgono, sia a scuola nelle ore di motoria, che negli allenamenti pomeridiani, sono fondamentali per permettere ai bambini di inserirsi efficacemente nel gruppo, e non mi riferisco solo ai bambini con una disabilità certificata, ma a tutti quelli con fragilità”.

Significativa e importante la partecipazione dell’associazione scandianese Il Mucchio. “Noi del Mucchio – spiegano – da diverso tempo ci chiedevamo cosa fare per accelerare e migliorare l’inclusione… Abbiamo pensato che un primo passo poteva essere la formazione e la preparazione dei soggetti che operano nella promozione sportiva. Da qua si è partiti coinvolgendo e mettendo in contatto ALL INCLUSIVE con l’Amministrazione Comunale e le varie società sportive del territorio attraverso la consulta dello sport Scandianese e così eccoci arrivati alla fase iniziale di questo ambizioso progetto”.

Un progetto agli albori che ha grande prospettive. “Auspichiamo che la grande adesione e partecipazione – aggiungono i promotori dell’associazione – a questi momenti di formazione si possano tradurre in aiuto concreto sia alle famiglie ma soprattutto alle ragazze e ragazzi perché lo sport diventi sempre più un veicolo per avvicinare e migliorare la vita di ‘tutti’. Ringraziando All Inclusive Sport, l’Amministrazione Comunale e tutte le società sportive del territorio, vogliamo ricordare i prossimi eventi. Partendo ovviamente dalla nostra 25esima edizione del Torneo Gigio Torelli dal 16 giugno all’8 luglio 2023. Senza dimenticare la partecipazione alla Piazza del Gusto durante il festivaLOVE (26 e 27 maggio 2023) e la 3° edizione della WALK MARATHON il 6 e7 maggio, dove collaboriamo con Polisportiva Scandianese, Boiardo Maer e Amici dell’Aia”.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione aver sostenuto questo importante progetto – ha dichiarato l’assessore allo sport Nearco Corti – mettendo a disposizione i nostri impianti e collaborando con CSV nell’organizzazione della formazione. Riteniamo quello dell’inclusione di atleti disabili nelle attività sportive proposte dalle nostre società uno dei pilastri della coesione sociale della nostra comunità. In queste senso quella messa in campo da CSV, con il sostegno di un’associazione scandianese importante come Il Mucchio, è un’occasione di crescita collettiva nell’ottica di un azzeramento delle distanze fisiche e sociali tra persone, un segnale di attenzione sul tema delle fragilità, prioritario da sempre nell’agenda della nostra amministrazione”.