Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi è in missione in questi giorni nella città gemella di Girona per consolidare e rafforzare i legami di collaborazione e scambio attivi con la città spagnola, in ambito educativo, economico, sportivo e nella promozione turistica e culturale tra i due territori, nella progettazione europea. Alla missione istituzionale partecipano anche rappresentanti dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e di Reggio Children.

Oggi il sindaco Vecchi è stato ricevuto dalla sindaca di Girona Marta Madrenas, dal vicesindaco e assessore alla Cultura Quim Ayats, dall’assessore alla Promozione economica Gloria Plana, dall’assessore a Educazione, giovani e sport Adam Bertran. Al centro dei colloqui la collaborazione in campo educativo, della ricerca e dell’università.

HANNO DETTO – “In questi mesi il gemellaggio sta avvicinando ulteriormente le nostre città: stiamo lavorando per promuovere una stretta relazione tra le nostre Università che può diventare un’opportunità per rafforzare anche scambi in ambito economico e della ricerca – ha detto il sindaco Vecchi – Sono stati presentati diversi progetti Erasmus che vedono protagonisti giovani generazioni. In particolare il progetto reggiano della scuola diffusa, diventato in questi anni esperienza innovativa sul piano nazionale, diventerà l’oggetto del confronto e della comune progettazione delle due città.

“Particolarmente importanti sono anche gli scambi sportivi: Girona sarà ospite con 50 partecipanti ai Giochi internazionali del Tricolore – ha aggiunto Vecchi – Con Reggio Children stiamo lavorando per portare a Girona una mostra curata dalle nostre scuole e promuovere un seminario sul Reggio Emilia Approach. In particolare si valuta con grande interesse reciproco l’esportazione del modello pedagogico reggiano anche nella città catalana. Reggio Emilia e Girona hanno diverse sfide comuni che possono essere affrontate insieme anche grazie alla progettazione europea che è coordinata con Fondazione E35”.

“Poche settimane fa – ha dichiarato la sindaca Madrenas – abbiamo preso l’impegno di continuare il gemellaggio di oltre 40 anni con la città di Reggio Emilia. Il programma di visita di questi due giorni vuole porre le basi per strutturare scambi e progetti tra i nostri territori, creando nuove sinergie che possano coinvolgere i centri di ricerca e innovazione, l’educazione, lo sport e la promozione turistica e culturale delle nostre città”.

La missione sarà occasione per visite all’Università di Girona, a una scuola dell’infanzia, alle infrastrutture culturali della città e al Parco scientifico e tecnologico dell’Università di Girona ParcUdG. La delegazione si sposterà anche a Barcellona per incontri dedicati al Reggio Emilia Approach e alla progettazione europea con il vicepresidente della città metropolitana Ernest Maragall.

IL GEMELLAGGIO E LE COLLABORAZIONI ATTIVE – Girona e Reggio Emilia hanno sottoscritto il patto di gemellaggio il 16 settembre 1982 con l’obiettivo specifico di valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle due città. Tale patto è stato rinnovato lo scorso 29 novembre in sala del Tricolore durante la visita della sindaca Marta Madrenas i Mir, quando è stata sottoscritta una dichiarazione del quarantennale che conferma la volontà di collaborazione tra i due Comuni.

Negli anni sono stati attivati diversi scambi in ambito culturale (partecipazione di giovani musicisti catalani alla rassegna “REstate”), scolastico (scambi tra scuole superiori) e sportivo (partecipazione di oltre 100 atleti di Girona alle ultime edizioni dei Giochi del Tricolore).

Le due città fanno parte di Eurotowns – la rete europea di città di medie dimensioni – e hanno partecipato congiuntamente a progetti europei su diverse tematiche: ambientali con il progetto Laks, volto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; mobilità sostenibile con il progetto Mmove (Mobility Management Over Europe) e il progetto School Chance, volto in particolare alla promozione della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola; e trasporti, con il progetto Enter.Hub, volto alla promozione del ruolo dei nodi ferroviari e intermodali come motori per uno sviluppo urbano integrato e la rigenerazione economica, sociale e culturale nelle città di medie dimensioni.

Negli anni recenti la collaborazione fra le due città si è intensificata particolarmente in ambito giovanile e in ambito sportivo: la città di Girona parteciperà ai Giochi internazionali del Tricolore di luglio 2023 con 45 atleti (28 maschi e 17 femmine) e 8 Accompagnatori delle seguenti discipline: judo, pallamano, pallavolo.

Le due università collaborano inoltre nell’ambito del programma Erasmus+ per la mobilità degli studenti in entrata e in uscita. In particolare, sono attivi i seguenti accordi Erasmus con i corsi di laurea in Filosofia ed etica, Psicologia, Formazione degli insegnanti ed educazione scientifica.

Tali accordi hanno permesso, negli ultimi tre anni, la mobilità di 7 studenti del nostro ateneo presso l’Università di Girona e di altrettanti studenti spagnoli che hanno studiato per un periodo nella nostra città.

Girona è partner di un progetto recentemente presentato da Comune di Reggio Emilia e Fondazione E35 sul tema della promozione del modello della scuola diffusa a livello europeo.

COLLABORAZIONI IN AMBITO EDUCATIVO

A seguito della visita della delegazione istituzionale del Comune di Girona a Reggio Emilia, e su richiesta dell’assessore all’Educazione di Girona Adam Bertran, sono stati avviati dialoghi fra Reggio Children e il Comune di Girona relativamente ai seguenti ambiti:

organizzazione di una visita studio a Reggio Emilia rivolta a Direttori ed educatori delle scuole dell’infanzia comunali di Girona;

organizzazione della mostra Mosaico a Girona o promozione di mostre/atelier sul Reggio Approach

organizzazione di sessioni formative rivolte a studenti dell’Università di Girona.

In Spagna, Reggio Children collabora con il Network spagnolo “Diip: Design Infancia Innovacion Proyectos”, gestito da due educatrici italiane con sede a Barcellona. DIIP appartiene da circa 10 anni al Network internazionale di Reggio Children e organizza iniziative di formazione online e in presenza a Reggio Emilia (due volte l’anno con un gruppo di studio base ad aprile e un gruppo di approfondimento a dicembre). A inizio aprile 2023, Reggio Children accoglierà un gruppo di studio dalla Spagna composto da oltre 60 persone, mentre altre 100 persone parteciperanno al gruppo di studio di dicembre.

‘Diip’ supporta inoltre Reggio Children nella promozione e valorizzazione del Reggio Emilia Approach in Spagna, promuovendo la traduzione e la disseminazione delle pubblicazioni di Reggio Children e organizzando giornate di formazione, convegni, workshop in diverse città della Spagna con la partecipazione di formatori reggiani.