In occasione della celebrazione eucaristica del Precetto Pasquale interforze, nel corso della cerimonia svoltasi questa mattina in Duomo, il Questore di Modena Silvia Burdese, insieme ad un funzionario, ha donato all’Arcivescovo Erio Castellucci, al momento dell’offertorio, l’olio proveniente dal “Giardino della memoria Quarto Savona Quindici”, sigla radio dell’auto della scorta di Falcone.

Nel giardino, che sorge nel luogo dove avvenne l’attentato il 23 maggio 1992, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e l’Assistente Antonio Montinaro, l’Agente Scelto Rocco Dicillo e l’Agente Vito Schifani, e che è curato dalla Associazione “Quarto Savona 15”, promossa da Tina Montinaro, moglie del caposcorta, insistono diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle Istituzioni caduta per mano mafiosa.

L’olio donato verrà consacrato nella Messa Crismale della settimana santa.

Si tratta di un’iniziativa della Polizia di Stato, estesa a tutto il territorio nazionale, in occasione del 31° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via d’Amelio, particolarmente significativa in questa provincia, che ha accolto il 21 marzo a Vignola la teca con i resti della Quarto Savona 15.