Continuano le attività anti degrado sul territorio cittadino che vedono impegnati gli agenti della Polizia Locale. Dopo l’intervento di giovedì scorso sul Lungo Reno, dove erano stati raccolti oltre 5 mila kg di materiali e rifiuti e rimossi alcuni piccoli accampamenti, nella giornata di ieri gli agenti sono intervenuti in un’area di proprietà comunale in via Emilia Ponente nel quartiere Porto Saragozza. Al termine delle operazioni la zona è stata ripulita da circa 7 mila kg di rifiuti.

L’intervento degli agenti si è reso necessario sia perchè era stato segnalato un allacciamento non in sicurezza in un palo della rete elettrica all’interno dell’area, sul quale si è intervenuti con l’ausilio di personale Enel, sia per coadiuvare la movimentazione dei mezzi Hera intervenuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Infine è stato chiuso l’accesso tra questa area comunale e la vicina area privata.