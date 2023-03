“Relativamente ai recenti articoli pubblicati sui quotidiani locali ed alle dichiarazioni dei partiti politici di vari schieramenti nell’ultima seduta di consiglio comunale svoltasi in data 27 marzo, riteniamo doveroso analizzare e puntualizzare alcuni temi che riguardano le soluzioni di una collocazione per la nostra associazione.

Abbiamo visionato e valutato attentamente gli immobili che sono risultati non adeguati e nella disamina presa in considerazione specifichiamo:

● Nella proposta ipotizzata di acquisto di un ufficio da parte di un privato cittadino, che ringraziamo, è da evidenziare che tale immobile è dotato solamente di area parcheggio condominiale, noi ad ora abbiamo 10 mezzi cui dover garantire posto e punti di ricarica elettrica.

● Per la soluzione prospettata in zona braida, che è oggettivamente non idonea a poterci ospitare, apprendiamo ora della volontà del proprietario, che ringraziamo, di accollarsi 20mila euro di spese adibite a ristrutturazione.

Ci sembra corretto, nei confronti della Città di Sassuolo, far presente che una collocazione con affitto a lungo termine, seppur calmierato, è estremamente difficoltosa per l’economia dell’associazione e ne può mettere a rischio l’esistenza sul lungo periodo. Inoltre si tratterebbe di una spesa da destinare completamente “a perdere”, i cui fondi verrebbero sottratti alle risorse destinate a mezzi ed attrezzature, il cui ruolo fondamentale è quello di portare aiuto e soccorso alla Popolazione Sassolese.

Lungi dalla nostra idea entrare in meccanismi politici che portino al di fuori della sola visione del permettere alla Pubblica Assistenza Sassuolo Croce Blu ODV di continuare ad operare in modo costante ed efficiente sul territorio.

Anche per questo abbiamo avviato nelle settimane scorse una campagna di Raccolta Firme di Sensibilizzazione che intendiamo proseguire per stimolare un dialogo positivo e produttivo all’interno della comunità sassolese e del distretto ceramico, mantenendo alto il focus su un problema che riteniamo sia di tutti.

Non abbiamo ad ora avviato nessuna campagna di Raccolta Fondi, che intendiamo realizzare qualora si trovi una soluzione su cui basare e sviluppare un progetto con fondamenta solide e che ci dia garanzia di un futuro a lungo termine.

Vogliamo anche cogliere l’occasione per rimarcare la vicinanza che la Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo ci ha fatto pervenire in questa particolare situazione mettendosi a disposizione.

Ringraziamo i Cittadini e le Associazioni dell’intero distretto ceramico, che stanno rispondendo positivamente alle nostre iniziative e continueremo a tenerli aggiornati tramite i canali di comunicazione ed in piazza, sull’evolversi della vicenda, come sempre raccontando la verità dei fatti”.

Pubblica Assistenza Sassuolo Croce Blu ODV