A causa di lavori urgenti di ripristino del collettore fognario (canale San Pietro) a cura di Hera, in via Morane la circolazione è attualmente regolata a senso unico alternato con impianto semaforico.

L’intervento proseguirà anche nei prossimi giorni e, nella giornata di lunedì 3 aprile dalle 9 alle 19, è prevista la sospensione della circolazione stradale nel tratto tra via Udine e via De Polli per consentire il posizionamento del nuovo tratto di condotta fognaria.

Il percorso stradale alternativo consigliato per bypassare l’area dell’intervento è via Morane, via Pallanza, via Salvo d’Acquisto, via Fratelli Rosselli, viale Don Minzoni e via Morane.