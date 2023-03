Sono aperte le candidature per Young Digital Entrepreneurship Summer Camp “Big data & Climate change” di Fondazione Golinelli e Fondazione Carisbo, rivolto a un massimo di 50 studenti degli istituti secondari di secondo grado di tutta la Città metropolitana di Bologna. In partenza mercoledì 14 giugno e giunto alla terza edizione, il percorso gratuito ha lo scopo di formare i partecipanti nella conoscenza, nella mobilitazione e nell’apprendimento di competenze sulla cultura d’impresa. Ambiente, clima e big data, argomenti sempre più centrali per la collettività, sono i temi su cui lavoreranno i “futuri innovatori”.

«Con Young Digital Entrepreneurship Summer Camp “Big data & Climate change” si rinnova l’impegno di entrambe le Fondazioni su obiettivi comuni e oggi prioritari, al fine di supportare le giovani generazioni nell’acquisizione di competenze indispensabili per il futuro, stimolando l’intraprendenza e il pensiero innovativo. Ad attendere i partecipanti un percorso di alto profilo, con una forte componente esperienziale, che darà spessore e concretezza ai progetti su cui lavoreranno negli spazi di BIG – Boost Innovation Garage con lezioni, workshop e testimonianze di professionisti che già operano nel settore. Al termine dell’esperienza si uniranno agli oltre 80 studenti, provenienti da 23 istituti secondari di secondo grado, che nelle prime due edizioni hanno coinvolto circa 700 studenti in attività di “peer education” nelle proprie scuole di provenienza» dichiarano il Segretario Generale di Fondazione Carisbo, Alessio Fustini e il Vicepresidente e Direttore generale di Fondazione Golinelli, Antonio Danieli.

L’iniziativa si divide in due fasi:

la prima, quella della progettazione estiva , durerà da mercoledì 14 giugno a venerdì 1 luglio, e prevederà 80 ore di formazione, laboratori e momenti di lavoro di gruppo per lo sviluppo di progetti didattici che integrino i Big Data allo studio del Climate Change . Si svolgerà presso BIG – Boost Innovation Garage , il polo dell’innovazione della Fondazione Carisbo dedicato ai talenti e alle startup dell’area metropolitana di Bologna;

la seconda, prevista da settembre a dicembre 2023, consisterà nella realizzazione dei progetti di peer education, ideati dai gruppi di lavoro e supportati da attività di mentoring in presenza e a distanza, all'interno dei loro Istituti di provenienza.

Le candidature sono aperte fino all’ 8 maggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Fondazione Golinelli e il sito di Fondazione Carisbo.