Sono 126 gli studenti da tutta Italia che parteciperanno, lunedì 3 e martedì 4 aprile, all’edizione 2023 del Certamen Carolinum “Francesca Meletti”, la gara di traduzione dal greco e dal latino tra gli studenti dei licei classici e scientifici, promossa per il quarto anno a livello nazionale, dal liceo classico e linguistico Muratori-San Carlo di Modena; l’iniziativa anche quest’anno si svolge on line, per favorire la massima partecipazione da parte di tutti gli istituti coinvolti.

Il 3 aprile per il latino, il 4 per il greco si sfideranno studenti del quarto e quinto anno di 24 licei italiani, in rappresentanza di otto regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia); tra gli istituti partecipanti figurano quelli modenesi del Muratori-San Carlo e Paradisi di Vignola.

La dirigente del liceo Muratori-San Carlo Giovanna Morini, commenta con soddisfazione «una conferma dell’alta partecipazione da parte degli studenti e degli istituti, che rappresenta un segnale importante di vitalità del mondo della scuola, per una manifestazione di livello nazionale che intende valorizzare lo studio della lingua e della cultura classica».

All’iniziativa, dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010, collabora l’Ufficio scolastico regionale con il patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Camera di Commercio di Modena e dell’Aicc (Associazione italiana di Cultura Classica) e con il sostegno della Fondazione di Modena, della Fondazione Iris Ceramica group, di Bper Banca, della Società Dante Alighieri comitato di Modena, della Siac (come nuovo sponsor), dell’associazione Amici del Muratori, del Rotary Club Modena Distretto 2072, dell’Acetaia Malagoli Daniele e di alcuni privati.

Le prove consisteranno in una traduzione di latino o di greco, in base alla scelta dei candidati, di un autore significativo della tradizione classica, corredata di un commento linguistico, stilistico e tematico; presiede la commissione esaminatrice Renzo Tosi, ex docente di Lingua letteratura greca all’Università di Bologna.

La premiazione avrà luogo il 6 maggio, in modalità mista, nella sede Cittadella del liceo Muratori San Carlo; in palio ci sono un primo premio da 500 euro, un secondo premio da 300 euro e il terzo premio da 200 euro.