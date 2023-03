E’ stata trasportata con l’elisoccorso all’Ospedale di Parma in serie condizioni la conducente 48enne di una microcar che, stamane intorno alle 9.30 a Gattatico, sulla provinciale 38 all’altezza di via Bertozzi, è venuta a collisione con un camion. La conducente della piccola vettura – andata distrutta nell’impatto – è stata ricoverato in rianimazione, mentre l’autista del camion è rimasto illeso. Sul posto i sanitari del 118, con elisoccorso, ambulanza ed automedica. Per i rilievi la Polizia stradale, mentre la gestione della viabilità è stata affidata alla Polizia locale.