La crescita delle relazioni commerciali tra le aziende modenesi e quelle degli Stati Uniti e la promozione del turismo americano sul territorio di Modena sono stati tra i principali argomenti dell’incontro del sindaco Gian Carlo Muzzarelli con la console generale degli Stati Uniti nel nostro Paese Ragini Gupta, avvenuto in Municipio nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 marzo.

La console Gupta è tornata a Modena a circa tre mesi dall’ultima visita, avvenuta lo scorso dicembre, per rinnovare il legame di amicizia con l’amministrazione modenese e con la comunità cittadina.

Al centro della conversazione la promozione negli Stati Uniti delle eccellenze modenesi nei diversi ambiti: dal consolidamento delle relazioni commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle start up, all’offerta turistica per il pubblico americano.

Al termine dell’incontro, il sindaco ha donato a Ragini Gupta, a capo del Consolato generale statunitense di Firenze, una boccetta di aceto balsamico tradizionale prodotto dall’Acetaia comunale.