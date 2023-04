Verranno aperte alla circolazione lunedì 3 aprile, dopo il taglio del nastro previsto per le 10 del mattino, la strada e la pista ciclopedonale che a Maranello collegheranno Via Nuvolari a Via Trebbo, garantendo di fatto una nuova connessione – anche per le biciclette – tra Via Giardini e la Pedemontana.

L’arteria fa parte delle opere di urbanizzazione realizzate dall’azienda ‘Ferrari’ e previste dal piano di ampliamento dello stabilimento, secondo la procedura relativa all’Articolo 53 approvata lo scorso anno dall’apposita Conferenza dei servizi. Viene dunque modificata la viabilità nella zona produttiva a nord del centro cittadino, dove la nuova strada consentirà al traffico di bypassare due tratti di Via Nuvolari e di Via Trebbo, sostituendoli nella funzione di collegamento tra l’area di Via Giardini e quella di Via Grizzaga.

L’arteria misura 500 metri – quanto la pista ciclopedonale che scorre in parallelo – e lungo il tracciato sono state anche realizzate una fermata per gli autobus e una strada secondaria a senso unico che raggiunge in sicurezza alcune ditte presenti in zona. Oltre alla nuova strada e alla pista ciclopedonale che saranno inaugurate lunedì, tra le opere di urbanizzazione previste compaiono anche un parcheggio multipiano, ora in costruzione, e altri stalli per la sosta a raso, che nel complesso garantiranno 1269 nuovi posti auto, di cui 427 ad uso pubblico.