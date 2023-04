Nella tarda serata di sabato, la Squadra Volante è intervenuta in via Canaletto Sud dove erano state segnalate quattro giovani, uno dei quali armato di pistola, che dopo essere scesi da un’ autovettura accedevano in un locale in cui si stava svolgendo una festa. Quando le volanti sono arrivate sul posto i giovani si erano già allontanati per cui scattavano le ricerche in zona del veicolo segnalato.

Gli agenti individuavano la persona segnalata con l’arma, identificata in un ragazzo italiano di 20 anni del posto, il quale consegnava una pistola scacciacani con annesso caricatore con 7 cartucce a salve, giustificando il proprio gesto come “una bravata”. La posizione degli autori è al vaglio.