Oggi intorno alle 14 diverse squadre dei Vigili del fuoco intorno alle 14:00 sono intervenute a Granarolo dell’Emilia in via Marconi per l’incendio del tetto di una casa isolata su due piani in muratura con copertura in travi di legno e coppi. L’incendio ha coinvolto interamente il tetto, che in diverse sezioni è crollato. Indenni gli abitanti dei due appartamenti, in totale 4 persone, che sono uscite autonomamente.