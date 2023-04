“Già dall’inizio di questa settimana, a diversi giorni dalla Pasqua, avevamo terminato tutte le uova di cioccolato Croce Verde, il cui ricavato andrà a sostenere i nostri servizi. Siamo veramente grati a tutti coloro che le hanno acquistate, alle aziende che hanno deciso di sostenerci donando tante uova a realtà importanti in ambito socio educativo del nostro territorio oppure ai loro dipendenti. Una grande dimostrazione di sensibilità e vicinanza alla comunità che ci rende molto orgogliosi e ci spinge ad impegnarci sempre di più per migliorare le nostre attività”.

Così il Presidente della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini, tiene ad esprimere un ringraziamento per lo straordinario risultato raggiunto attraverso le Uova di Pasqua dell’associazione, una dolce tradizione che riscuote grande successo. Un successo fatto di grandi numeri, alla cui base c’è una grande generosità.

“Oltre ad un ringraziamento generale, che coinvolge tutti coloro che hanno portato nella loro casa anche un solo uovo, non posso non citare realtà che anche quest’anno ci hanno sostenuto in modo molto forte. A partire da Fabio Mammi, che ha donato ben 337 uova a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e i nidi di Castelnovo Monti, Felina e Vetto; poi in ordine sparso ringrazio Marpak Group, che ne ha donate 75 ai propri dipendenti; Parmeggiani Assicurazioni che ne ha donate 30; il gruppo Pram che ne ha donate 50 alla Casa di riposo di Vetto; Max Rossi che he ha donate 40 al personale della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco di Castelnovo; il Centro sportivo Onda della Pietra e Borgonovi Srl che ne hanno donate 80 agli ospiti e il personale della Rsa Villa delle Ginestre; Edilpighini e Albergo 3 Re che ne hanno donate 100 di cui 80 alla Rsa I Ronchi e 20 alla Casa di Carità del Casino, Ferrari Romeo Gomme che ha donato 20 uova ai dipendenti, la Pescheria L’Aragosta ne ha donate 10 ai dipendenti, Fiat Caar 15 che ha donato 15 uova ai dipendenti, la Casa di riposo Villa Paola che ne ha donate 25 ai loro operatori, il meccanico Fabbiani che ha donato 10 uova ai dipendenti.

Tanti donatori hanno scelto le nostre uova anche per donarle al personale dell’Ospedale Sant’Anna: 10 al servizio dialisi da un privato cittadino; 15 al laboratorio di radiologia e uffici amministrativi da un altro cittadino; 10 alla Chirurgia e Ortopedia da parte di un paziente; 15 all’Oncologia e day hospital da un cittadino; 20 dalla Novelli Car Service per Medicina e Lungodegenza; 35 al Pronto Soccorso da parte di Masfor Sicurezza e Formazione; BagnoliNet che ne ha donate 50 al servizio di Pediatria e Ginecologia e al Servizio di Infermieri domiciliari; l’associazione Il Cuore della Montagna che ne ha donate 35 alla Cardiologia”.

Conclude Fiorentini: “Ringrazio anche i tanti esercizi commerciali che hanno acquisito le nostre uova per proporle ai loro clienti: Ok Sigma di Felina, Conad di Vetto, Ecu di Castelnovo Monti, Conad di Felina, Sigma di Castelnovo Monti, il Ristorante dell’Onda, il Bar-Collando di Cola, la Bottega di Peppo, la Tabaccheria Comastri, la Parafarmacia ne’ Monti, l’Ottica Tondelli, l’Erboristeria Centro Storico, la Farmacia Manfredi, l’Erboristeria L’incanto, la Bottega Alternativa, la Latteria di Casale, il Cantuccio, la Latteria di Cagnola, la Casa di Aury, la Macelleria Braglia, l’Azienda Agricola Sottobosco d’Emilia, la Sanavit, Divarese di Gianluca Favali, la Lavanderia Bolle di Pulito, CosmeticApe di Felina .

Una comunità può guardare al futuro con ottimismo se è unita e solidale, e questa grande dimostrazione di sostegno afferma che quella di Castelnovo Monti e di Vetto lo è. Grazie ancora e auguri a tutti di buona Pasqua”.