Verso le 22.30 squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Granarolo dell’Emilia per l’incendio di un appartamento in una struttura di tre piani. Anche con l’ausilio dell’autoscala, i pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i carabinieri e, a scopo precauzionale, i sanitari del 118.